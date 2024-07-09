«Это пример для подражания молодежи?»: Мизулина раскритиковала Тамаева, который ударил подростка

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала скандал с участием блогера-миллионника Асхаба Тамаева. Она считает, что молодому человеку все может сойти с рук.

Общественный деятель посвятила пост ситуации с блогером в своем Telegram-канале Екатерина Мизулина. В нем глава Лиги указала, что Тамаев постоянно попадает в похожие ситуации, но ему все сходит с рук.

Кроме того, Мизулина назвала Асхаба скамером, который зарабатывает на подростках. Общественница имела в виду то, что 23-летний блогер занимался рекламой казино и, как считает глава Лиги, втягивал в азартные игры своих несовершеннолетних подписчиков.

«Это пример для подражания молодежи? Сам зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по 5 тысяч рублей за регистрацию, сам их еще и бьет? Ему опять ничего не будет? Я не понимаю, почему ему все сходит с рук, просто не понимаю и удивляюсь», — написала Мизулина.

Ранне сообщалось, что блогер-миллионник Асхаб Тамаев дал пощечину подростку и скрылся. Юноша что-то сказал молодому человеку, чем вызвал у того бурную реакцию.