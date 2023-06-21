Ветеран ВМС рассказал, что сейчас происходит с экипажем пропавшего близ «Титаника» судна

В минувшее воскресенье в Северной Атлантике потерялось подводное судно компании OceanGate Expeditions, предоставляющей уже много лет возможность состоятельным туристам посмотреть на обломки знаменитого затонувшего лайнера «Титаник». Спустя почти два часа с начала погружения экипаж перестал выходить на связь, и до сих пор поиски батискафа не увенчались успехом.

Пока надежда на то, что люди на борту еще живы, есть, многие эксперты выдвигают предположения, что могло стать причиной аварии, а также в каком состоянии сейчас могут находиться туристы. Ветеран ВМС США подробно описал, что на данный момент чувствуют находящиеся в потерянном аппарате, а также рассказал об ужасающих последствиях для здоровья после подобного «путешествия».

По словам эксперта, велика вероятность, что пассажиры судна в первую очередь столкнулись с недостатком кислорода, высоким уровнем токсичного газа и резким падением температуры. Люди могут страдать из-за переохлаждения, а также гипервентиляции. В панике человек, как правило, начинает чаще дышать. А для неподготовленного к чрезвычайным ситуациям на подлодках потеря связи на глубине – огромный стресс.

Доктор Дейл Моле подчеркнул, что при спасении пассажиров идет гонка со временем, так как смерть на глубине может наступить в любую минуту из-за «катастрофического разрыва сосуда высокого давления». Существует совсем небольшой шанс, что судно не погрузилось до дна и находится на поверхности воды. Поэтому сейчас люди, вероятно, находятся в ловушке, и осталось примерно 40 часов до неминуемого летального исхода. Однако поиски не на минуту не прекращаются, поэтому все еще может разрешиться без смертей.

Ранее были названы возможные причины аварии подводного аппарата.