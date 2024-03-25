Ветеран пожарной службы заявил, что температура в «Крокусе» могла достигать 700 градусов

Температура в очаге пожара в «Крокус Сити Холле» могла достигать 700 градусов. Об этом заявил бывший заместитель начальника Пожарно-спасательного центра Москвы по пожаротушению и аварийно-спасательным работам Владимир Шашин.

Он рассказал, что террористы «сразу кинули литров 100 бензина или керосина». Из-за этого огонь быстро распространился в зале: кресла, стулья и ковровое покрытие хорошо горели. Вентиляция способствовала притоку воздуха.

Большую площадь пожара не могла бы потушить никакая автоматика, говорит ветеран пожарной службы. Для борьбы с огнем нужен большой объем воды.

Шашин рассказал, что из-за сильного задымления человеку было достаточно вдохнуть пару раз, затем он терял сознание.

«Поэтому много тел нашли в туалете, в коридорах, на лестницах. Люди просто задохнулись в дыму», - сказал Шашин.

Посмотрев кадры из сгоревшего зала, он отметил, что металлические конструкции были искорежены и металл «завязывался в узел».

«Под потолком, в верхней части концертного зала она (температура - прим.) могла достигать 700 градусов», - сказал сайту mk.ru специалист.

Он не исключил, что на месте пожара могли остаться металлические брелки, часы и браслеты.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Несколько террористов открыли стрельбу перед концертом. В зале находились тысячи людей - все билеты на мероприятие были раскуплены. Подробности читайте здесь.