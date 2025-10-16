Ветеран Кизюн перед смертью чуть не остался без квартиры из-за родственников

Пенсионер и ветеран Николай Кизюн, известный по кадрам рукопожатия с президентом России Владимиром Путиным, перед смертью едва не остался без жилья из-за родственников. Подробности рассказал адвокат Александр Зорин в беседе с 360.ru.

Оказалось, что после смерти сына к пенсионеру, страдающему от проблем со слухом и зрением, пришли сноха, внук и нотариус.

Как сообщил адвокат Александр Зорин родственники ввели Николая Фадеевича в заблуждение. Они убедили его, что оформляют документы на подмосковный дом, чтобы он остался «фамильным». На самом деле пенсионеру подсунули отказ от всего наследства, включая три квартиры (одну из которых он занимал), накопления и автомобиль.

«Все оформили на внука, а через день внук переписал все на сноху. Таким образом, ветеран оказался без всего. Копию того, что он подписал, ему не оставили», — заявил Зорин.

Когда обман раскрылся, мужчина был потрясен предательством родных. Адвокат отметил, что ветеран едва сдерживал слезы.

Дело было передано в суд. В ходе разбирательства было установлено, что на пожилого человека оказывалось давление. Следствие пришло к выводу, что ему ничего не разъясняли, на него кричали, создавали конфликтную обстановку и спешку. В результате отказ от наследства был признан недействительным.

Буквально за неделю до смерти ветерана суд восстановил его права на квартиру. Однако, как сообщил адвокат, внук и его представитель немедленно подали заранее подготовленную апелляцию.

«Защиту покойного я не смогу осуществлять. Все наши отношения прекратились с момента смерти, но мы будем с его дочкой бороться дальше за восстановление справедливости, чтобы этот обман был наказан», — подчеркнул Александр Зорин.

Ранее мы писали о том, что ветеран Николай Кизюн умер на 98-м году жизни.