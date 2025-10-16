На 98-м году жизни умер ветеран Николай Кизюн, пожавший руку Путину на параде

В Москве на 98-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, генерал-полковник Николай Кизюн. Информацию о его смерти подтвердил mk.ru адвокат Александр Зорин.

Николай Фадеевич Кизюн был кавалером государственных наград, включая орден Октябрьской Революции, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степени, а также иностранные ордена и медали.

Ветеран регулярно участвовал в парадах Победы и был лично знаком с президентом России Владимиром Путиным — на параде он пожал руку президенту.

В последнее время Николай Кизюн оказался вовлечен в уголовное дело о мошенничестве с наследством, где фигурировал его внук. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

