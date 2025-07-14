10-летняя девочка получила травму позвоночника в батутном центре Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге ребенок попал в больницу после прыжков на батуте, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в батутном центре, расположенном на улице Долгоозерная в Северной столице. Среди посетителей была 10-летняя девочка с мамой. В процессе развлечения к ребенку присоединился аниматор, и в результате совместных прыжков девочка упала и получила травму.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована. В больнице врачи диагностировали у нее переломом двух позвонков. По факту происшествия правоохранители начали проверку.

Ранее «Страсти» писали о том, как в Домодедово Московской области подросток напал на двух девочек, 13 и 16 лет. Юноша пытался избить их молотком. Одна из жертв смогла убежать от неадеквата и рассказать обо всем родителям. Другую девочку позже госпитализировали с травмами. Нападавший задержан полицией. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.