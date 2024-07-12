Ветер сбил с ног: пропавшая в море петербурженка не была пристегнута к сапу

В Краснодарском крае вторые сутки ищут жительницу Санкт-Петербурга, которая отправилась кататься на сапборде в море с подругами и пропала без вести. Жительница поселка Сосновка Туапсинского района, где отдыхала девушка, рассказала подробности случившегося.

Девушка пропала в первый день отпуска. В тот день дул сильный ветер — видимо он и догнал подруг, которые отправились на прогулку без спасательных жилетов.

«Вот их-то он и догнал в море. Девушки не были пристегнуты к сапам, без жилетов. Их сбило с ног», — рассказала Kp.ru жительница поселка.

Подруги занимались продвижением в социальных сетях и решили вместе отдохнуть летом, сняв домик на берегу. Пропавшая девушка по образованию лингвист — она знает несколько языков.

Она встала на сап в первый же день отдыха. Подруга девушки рассказала, что она была в отличной спортивной форме и держалась уверенно на воде. Но в момент прогулки на ней не было спасательного жилета, а на сапборде отсутствовало крепление.

Напомним, две девушки найдены живыми, поиски третьей продолжаются. В них задействованы более 40 человек и вертолет.