Пошла плавать на сапборде, но так и не вернулась: в Туапсинском районе Кубани вторые сутки разыскивают туристку

Вторые сутки продолжаются поиски жительницы Санкт-Петербурга, которая исчезла в Краснодарском крае. Девушка плавала на сапборде и не смогла вернуться на берег, передает Kp.ru.

Туристка из Северной столицы пропала в Туапсинском районе Кубани. По данным СМИ, 11 июля девушка вместе с подругами пошла плавать на сапбордах. В какой-то момент россиянок стало уносить в море. Одна из них смогла добраться до берега.

После сообщения об исчезновении туристок на место случившегося прибыли спасатели. Они нашли вторую девушку в 400 метрах от берега. О судьбе третьей россиянки пока ничего не известно. Ее поиски продолжаются. В них задействованы 40 человек личного состава, катера, квадроциклы, а также решается вопрос о привлечении к прочесыванию территории воздушного транспорта.

Ранее в Челябинской области исчезновение подростка с заболеванием стало уголовным делом. Родители оставили сына одного в машине, а сами пошли в лес за грибами.