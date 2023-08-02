Вещей не приносил, гореть в аду не желал: опекунша Далера встретилась с мужем на очной ставке

Приемная мать найденного мертвым 6-летнего мальчика Далера в Екатеринбурге встретилась с мужем на очной ставке. Женщина отвечала на вопросы из специальной камеры.

Подробности сообщает сайт kp.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Очная ставка проходила в присутствии следователя – он задавал вопросы 34-летней опекунше и ее мужу.

По словам инсайдера, супруг заявил, что не видел, как она била мальчика. Мужчина пояснил, что «в последние годы постоянно был в командировках».

По окончании очной ставки журналисты дозвонились до него, но супруг обвиняемой не захотел говорить что-либо и сослался на тайну следствия.

«Никто мне гореть в аду не желал. Никаких вещей я ей не приносил», - сказал он. На вопрос, изменилась ли жена в СИЗО, он ответил, что «похудела».

Напомним, опекун мальчика заявляла, что он пропал. Позже тело ребенка нашли в арендованном семьей гараже, оно лежало в сумке. Установлено, что ребенок скончался еще в декабре 2022 года. Точную причину смерти уже не установить – прошло много времени и останки подверглись изменениям. Согласно последней информации, следствие будет доказывать вину опекуна, опираясь на показания сестры мальчика – она единственная, кто знала о смерти.