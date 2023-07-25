Единственная, кто знал о смерти Далера: судьба опекунши оказалась в руках сестры погибшего ребенка

Следствие будет доказывать вину опекуна умершего в Екатеринбурге шестилетнего Далера, опираясь на показания старшей сестры. Она единственная, кто знал о смерти мальчика.

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на инсайдера.

Ему известно, что опекун не теряет надежды выйти из СИЗО. Она уверена, что получится доказать свою невиновность.

Женщина настаивает, что мальчик погиб в результате несчастного случая, но какого именно, якобы, не поняла. Источник сообщил, что обвинение будет строиться на показаниях старшей сестры погибшего.

Экспертиза не смогла определить точную причину смерти мальчика. За несколько месяцев, что тело лежало в сумке, ткани подверглись гнилостным изменениям. Отметим, что датой смерти Далера называли декабрь 2022 года – тело нашли 29 июня.

Приемную мать обвиняют в истязании, убийстве и мошенничестве. Вину в мошенничестве она признала – женщина, действительно, полгода получала выплаты на мертвого ребенка.