«Весь в пене»: отец пяти умерших детей в Красной Сопке раскрыл подробности гибели пятого ребенка

Пятого умершего ребенка в семье из Красной Сопки нашли ночью в пене. Подробности рассказал отец младенца.

Мужчина пообщался с журналистами NGS24.RU. Глава семейства рассказал, что они с женой легли спать, женщина ночью встала в туалет и обнаружила малыша в пене.

«Увидела ребенка, он весь в пене. Это в 03:30 было, я вызывал скорую. Ночью это было», - поделился он.

Пока отец малыша вызывал скорую, жена делала малышу искусственное дыхание.

«Скорая быстро приехала, но ничего не могли сделать. Всё. Увезли», - вспомнил он.

При этом мальчик питался грудным молоком. Следов насильственной смерти не найдено.

Пока супруги продолжат жить в злополучном доме – уехать они не могут. Мужчина находится под следствием. Супруги носят на могилы четырех умерших детей шоколадки.

Отца обвиняют в причинении смерти по неосторожности за эпизод со смертью четверых детей, а теперь еще и в связи с гибелью пятого ребенка.

Ранее мужчина допускал, что с их домом что-то не так.