«Что-то с домом»: в красноярской семье, где погибли четверо детей, умер пятый ребенок

В семье из Красноярского края, в которой в 2024 году погибли четверо детей, новая смерть — скончался пятый малыш, рожденный уже после похорон брата и сестер. Подробности NGS24.RU рассказал отец умерших.

Напомним, что в сентябре прошлого года в Красной Сопке погибли 6-летняя, 11-летняя, 12-летняя девочки и 13-летний мальчик. Они попали в больницу с острым отравлением после семейного ужина. Врачи боролись за их жизни, но спасти юных пациентов не удалось. Долгое время шло расследование, результаты которого показали — дети умерли от отравления инсектицидами.

После трагедии похоронившая дочерей и сына мать родила пятого ребенка. В дом, где раньше жила многодетная семья, супруги первое время не возвращались — делали ремонт. А уже после завершения всех работ все-таки приняли решение вновь жить там.

«Я их постоянно навещал, мой заместитель навещал, из района к ним приезжали. Медики за ними постоянно наблюдали. Они у нас постоянно были под контролем — все было в порядке, ничто не предвещало», — поделился глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев.

В ночь на 2 февраля малыша пары нашли мертвым. Предварительно, он захлебнулся рвотными массами. Сейчас проводится проверка случившегося.

«Предварительно говорят, что срыгнул, но это предварительно. Я не знаю, может, посмотрят, что-то увидят [по результатам вскрытия]. Но, как я вижу, они ничего не видят. С первыми ребятишками они ничего не понимают, говорят — дихлофос», - поделился отец погибших детей.

Супруги убиты горем. Мужчина честно признался, что его жене плохо. Из-за череды смертей россиянин теперь не исключает, что что-то не так с их домом.

«Может, что-то с домом. Хотя я не верю в потусторонние силы. Но я уже не знаю, тут поверишь», - рассказал мужчина.

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