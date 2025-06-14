Весь багаж случайным образом затерялся: 500 пассажиров Turkish Airlines вернулись из Антальи в Москву без вещей

Более 500 пассажиров Turkish Airlines, которые прилетели из Антальи в Москву, столкнулись с проблемой — перевозчик потерял их багаж. Куда делись личные вещи сотен людей, пока не известно, передает Telegram-канал Mash.

Самолет из Турции приземлился во Внуково в 00:29 по моковскому времени. Туристы скопились у 10-й ленты, чтобы забрать багаж, но в течение часа никто из них ничего не получил.

Сотрудники аэропорта заявили, что вещи остались в Анталье — в Россию их не привозили. С аналогичной проблемой столкнулись пассажиры и другого рейса.

Помимо часа ожидания у ленты, людям пришлось простоять еще три часа в очереди. Россияне всю ночь заполняли заявления об утрате вещей.

Ранее неизвестные ослепили лазером пилотов во время захода на посадку в аэропорту Домодедово. Несмотря на действия хулиганов, приземление прошло успешно.