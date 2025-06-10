Опубликовано 10 июня 2025, 12:571 мин.
Неизвестные ослепили пилотов лазером при заходе на посадку в Домодедово
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Неизвестные ослепили лазером пилотов «Уральских авиалиний» во время захода на посадку в аэропорту Домодедово. Несмотря на инцидент, было принято решение продолжать полет.
Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.
По его информации, ослепление лазером зеленого цвета произошло в ночь на 10 июня в 1:43 по Москве. Экипаж воздушного судна, следовавшего из Антальи в столицу, доложил о случившемся.
Инцидент произошел на высоте 4000 футов. Самолет успешно посадили. Пока неизвестно, откуда был лазерный луч.
Ранее сообщалось о похожем случае с самолетом, летевшим из Минска в Москву. Пилотов ослепили лазером на подлете к аэропорту Внуково на высоте 4200 футов.