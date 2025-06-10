Неизвестные ослепили пилотов лазером при заходе на посадку в Домодедово

Неизвестные ослепили лазером пилотов «Уральских авиалиний» во время захода на посадку в аэропорту Домодедово. Несмотря на инцидент, было принято решение продолжать полет.

Подробности сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По его информации, ослепление лазером зеленого цвета произошло в ночь на 10 июня в 1:43 по Москве. Экипаж воздушного судна, следовавшего из Антальи в столицу, доложил о случившемся.

Инцидент произошел на высоте 4000 футов. Самолет успешно посадили. Пока неизвестно, откуда был лазерный луч.

Ранее сообщалось о похожем случае с самолетом, летевшим из Минска в Москву. Пилотов ослепили лазером на подлете к аэропорту Внуково на высоте 4200 футов.