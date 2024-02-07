Вероятно, ребенок скрывал эти факты: 24-летнего безработного парня заподозрили в развращении 11-летнего мальчика

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения развратных действий в отношении 11-летнего петербуржца. В полицию обратилась мама пострадавшего мальчика, передает Kp.ru.

Женщина рассказала стражам порядка, что 24-летний безработный молодой человек в своей квартире на улице Костюшко на протяжении нескольких месяцев совершал развратные действия против ее сына. После этого полицейские установили личность жителя Северной столицы и произвели его задержание.

Почему петербурженка обратилась за помощью лишь накануне, 6 февраля, неизвестно. Предполагается, что несовершеннолетний скрывал происходящее. Теперь правоохранители выясняют все детали случившегося.

Ранее в Челябинске мужчина заманил несовершеннолетнего к себе в автомобиль. После этого он перешел к домогательствам.