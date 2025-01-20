Вернулся с СВО, хотел жениться: что известно о спрятавшем тело женщины в «Запорожце» Куценко

Подозреваемый в убийстве женщины, чье тело нашли в «Запорожце» Гоши Куценко, недавно вернулся из зоны СВО. Он собирался жениться на погибшей.

30-летний житель Казани был ранее судим за несколько тяжких преступлений. В его «послужном списке»: изнасилование, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и т. д.

Близкая подруга мужчины, которая росла с ним в одном детском доме, рассказала ИА Регнум, что из мест лишения свободы он отправился на СВО. Осенью 2024 года россиянин вернулся в Москву и собирался жениться на возлюбленной 17 января.

«Он пошел плохой дорожкой и за жизнь совершил много преступлений, сидел в тюрьме. Последний раз его судили за убийство», — пояснила подруга подозреваемого в убийстве.

Мужчина задержан, с ним работают следователи. Следком Москвы возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования контролирует столичная прокуратура.

Заслуженный артист России купил «Запорожец» в 2019 году в память о родном городе Запорожье и ездил на нем по Москве. Он специально выбрал автомобиль голубого цвета, так как, по его мнению, этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах. Звезда сериала «Скорая помощь» признавался, что улыбки людей очень важны для него.

Ранее мы писали, что подозреваемый в убийстве женщины последнюю неделю жил в «Запорожце» артиста, где впоследствии нашли труп его возлюбленной.