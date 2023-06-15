Вернулся с ножом: россиянин выколол глаз посетителю кафе за замечание

В Тюменской области вынесен приговор мужчине, который выколол глаз посетителю кафе за замечание не курить. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным источника, все произошло еще 3 февраля. Тогда местный житель отдыхал в кафе и находился там в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ему захотелось покурить прямо внутри заведения. Это не понравилось одному из посетителей, который сделал ему замечание.

Недовольство мужчины разозлило нарушителя. Он ушел домой, взял нож и вернулся в кафе, чтобы разобраться на улице. Там он ударил посетителя ножом в глаз, после чего тот ослеп.

Мужчина предстал перед Ялуторовским судом. Его признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к шести годам лишения колонии общего режима с компенсацией морального вреда.

Ранее мы писали о том, как житель Омска толкнул женщину под маршрутку, а после выдавил себе единственный глаз. Отмечается, что хулиган был в состоянии наркотического опьянения.