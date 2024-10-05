Вернулся домой и оказался в полиции: военного блогера «Тринадцатого» задержали в Новопавловске

Сотрудники правоохранительных органов задержали военного блогера Егора Гузенко, известного под псевдонимом «Тринадцатый». Не так давно он вернулся домой в Новопавловск из зоны СВО, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, два года назад мужчина нарушил избранную в отношении его меру пресечения. Гузенко находился под домашним арестом за стрельбу из аэрозольного пистолета в Санкт-Петерубрге в 2021 году. Он учавствовал в драке на Петроградской стороне и пробил стену в отделении полиции.

Из дома военкор отправился на фронт. Сейчас он вернулся к семье, но вскоре был задержан, так как находится в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что военкор «Известий» Денис Кулага получил ранение в зоне СВО. В квадроцикл журналиста попал дрон, когда он возвращался со съемок.