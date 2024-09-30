В квадроцикл попал дрон: военкор «Известий» ранен в зоне СВО

В зоне СВО ранен военкор «Известий» Денис Кулага. При возвращении со съемок в квадроцикл журналиста попал дрон.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ранение было получено под Часовым Яром в ДНР.

Ранение получили не только Калуга, но и офицеры сопровождения. Несмотря на осколочные ранения ног, ожоги и переломы, военкор оказывал первую помощь другим.

Сейчас он находится в госпитале. Говорит, что врачи «повынимали осколки, которые возможно было вынуть». Некоторые осколки пока извлечь не получается.

«Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», - сообщил военкор.

Ранее сообщалось о ранении военкора Евгения Поддубного в Курской области. В середине сентября его выписали из больницы спустя несколько недель лечения.