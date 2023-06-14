Верни мою прелесть: москвич угрожает бывшей за отказ отдать назад подарки после расставания

В Москве студентка обратилась в правоохранительные органы из-за угроз бывшего, который пытается вернуть свои подарки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отношения 20-летней студентки технического университета из Хамовников с молодым человеком продолжались четыре года. Пара разошлась в июне 2023 года. После этого молодой человек попросил девушку вернуть подаренное ранее: iPhone, MacBook и часы Apple Watch.

Когда студентка отказалась, бывший начал ей угрожать. Когда угрозы стали более жесткими, она испугалась и заявила на парня в полицию.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в Москве мужчина разослал интимные фото бывшей возлюбленной всем ее коллегам, после того, как она отказалась заплатить ему 260 тысяч рублей.