Мужчина разослал интимные фото бывшей девушки ее коллегам

Мужчина из Москвы разослал откровенные фотографии своей бывшей ее коллегам.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Еще будучи в отношениях, мужчина скачал интимные снимки с телефона возлюбленной.

Когда пара разошлась, мужчина стал шантажировать девушку снимками. Он просил 260 тысяч рублей за нераспространение кадров.

Девушка отдала ему только 60 тысяч, что впоследствии и привело к отправке снимков всем коллегам пострадавшей.

«Девушка отказалась платить, после чего злоумышленник разослал фото ее коллегам», – сообщает источник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Согласно части 1 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и статье 163 УК РФ «Вымогательство» мужчина может быть осужден на срок до 4 лет.

Напомним, недавно в Набережных Челнах 36-летний мужчина также выложил интимные снимки своей возлюбленной после ссоры.

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