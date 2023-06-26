Верили в чудо: семья надеялась на спасение подростка, которому сняли всю кожу на теле после поджога

Семья подростка, которого облили и подожгли на детской площадке в Москве, верила в спасение мальчика. Напомним, 26 июня стало известно, что подросток скончался – у него было 100% ожогов.

Его бабушка плача сказала сайту kp.ru: «Мы до последнего молились, жили одним днем, верили, что произойдет чудо. У нас была надежда».

Напомним, мальчик три недели провел в реанимации после того, как друг заживо поджег его на прогулке. Как пишет издание, подросток облил приятеля горючим после ссоры и поджег с помощью зажигалки. Ребенок полностью обгорел.

Его тело покрылось «панцирем» - врачи снимали всю кожу. Медики провели операцию, чтобы освободить юношу от обгоревшей кожи.

Предполагаемый поджигатель не рассказал, что стало причиной конфликта. В отношении него возбуждено уголовное дело, парня заключили в ИВС.