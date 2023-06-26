После трех недель в реанимации скончался подросток, которого облили бензином и подожгли

В Москве умер школьник, которого 5 июня облили бензином и подожгли на детской площадке. Врачи три недели боролись за его жизнь.

О смерти подростка сообщил Telegram-канал SHOT.

14-летний парень, которого называли поджигателем, арестован на 2 месяца. Его отчим заявил, что школьники дружили, а поджог был совершен с целью «поприкалываться».

Напомним, у умершего диагностировали 100% ожогов тела. Были обожжены глаза и дыхательные пути.

Отчим предполагаемого поджигателя рассказывал, что парень не конфликтовал со сверстниками, а проблемы случались из-за прогулов в школе. После случившегося мужчина пытался поговорить с матерью пострадавшего ребенка, но та, по его словам, набросилась с угрозами.

7 июня мы также писали, что подростку вскрывали грудную клетку для функционирования легких и срезали кожу для циркуляции кровообращения. Прогнозов на выздоровление врачи не давали.