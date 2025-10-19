Вербуют в чатах моделей и айтишников: десятки россиян могут находиться в рабстве в Мьянме

Несколько десятков белорусов и россиян могут находиться в Мьянме на данный момент. Их вербуют скам-центры, обещая хорошие заработки.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, россияне и белорусы попадают на «удочку» вербовщиков в чатах моделей, айтишников и т. д. Им предлагают контракт на один год, жилье и трехразовое питание. Айтишникам готовы платить по 5 тыс. юаней и процент от работы, девушкам-хостес — 100$ в день и 100$ за каждого клиента. От соискателей требуют знание английского языка, прививки и загранпаспорт.

В Мьянму можно попасть только через границу с Таиландом. В первую неделю там действительно предоставляют все вышеописанные условия, но затем соискатели попадают в рабство, оставаясь без денег и достойной работы.

По словам правозащитника Ивана Мельникова, в рабстве в Мьянме могут находиться несколько десятков россиян.

