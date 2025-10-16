«Хотела помочь парам без ребенка»: «проданная на органы» в Мьянме белоруска сдавала свои яйцеклетки

27-летняя гражданка Белоруссии Вера Кравцова пропала в Мьянме. По некоторым данным, девушку убили и продали на органы. Она летала в Азию на заработки. Белоруска пыталась получить деньги множеством способов, в том числе продавая свои яйцеклетки, пишет Kp.ru.

Журналисты узнали об этом от подруги девушки. Она познакомилась с Верой в 2022 году в Китае. Последний раз общение происходило в декабре прошлого года. По словам источника, Кравцову интересовал заработок денег. Она пыталась получить их всевозможными способами.

«Раньше Вера ездила в Китай и зарабатывала на том, что продавала свои яйцеклетки. Да, она это делала из-за хорошего дохода, но еще и потому, что таким образом хотела помочь парам, которые не могли иметь ребенка», — утверждает подруга белоруски.

Ранее другая подруга пропавшей и, вероятно, убитой в Мьянме Кравцовой рассказала о ее «лютой» жизни. По ее словам, девушке было крайне сложно.