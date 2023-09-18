Вели себя как пара: 54-летний мужчина занимался сексом с 20-летней дочерью и убивал совместных детей

В Польше 54-летний мужчина вступал в интимную связь с 20-летней дочерью и убивал совместных детей. Найдены три детских трупа: двое от этой связи и один в результате секса с другой дочерью.

Подробности сообщает сайт Daily Mirror.

Останки детей нашли в подвале дома, где они жили. Тела лежали в неглубоких могилах и были в пакетах.

Мужчине предъявили обвинения в трех убийствах и инцесте. Его дочь обвинили в двух убийствах и инцесте.

После смерти жены у него остались 10-12 детей, рассказал местный житель. Старшие дети уехали. Мужчина производил хорошее впечатление: он водил детей на прогулки и лес, заменил в доме окна, не выпивал.

Другой житель рассказал, что отец жил с дочерью как пара. Она называла его по имени, родственники ходили рука об руку. Несколько месяцев назад он обрил ее, чтобы другие мужчины не смотрели на дочь.

Ее коллега подозревала девушку в беременности, когда та стала носить свободную одежду. Потом девушка взяла трехнедельный отпуск, но вернулась через неделю.

Девушка была худее и слабее. Она отрицала рождение ребенка. Коллеги полагали, что девушка завязывала на животе ремни и делала своего рода корсет.

Коллега обратился в социальные службы, когда увидел сообщение, отправленное девушкой отцу. В настоящее время полиция ищет в доме другие тела.

Ранее семиклассница в Подмосковье выпала из окна, спасаясь от отца, который стал трогать за интимные места.