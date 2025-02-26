Вела себя странно: подробности исчезновения 17-летней студентки на Урале

Более двух суток в Свердловской области ищут пропавшую 17-летнюю студентку. Девушка не вернулась с учебы и перестала выходить на связь. Друзья рассказали, как она вела себя перед исчезновением.

Студентка жила в Полевском с родителями, сестрой и братом. Училась на электрика в Полевском многопрофильном техникуме имени В. И. Назарова, а в свободное время подрабатывала наращиванием ресниц.

Подруга девушки рассказала, что за день до исчезновения она вела себя нормально — общалась на женские темы и пребывала в хорошем настроении.

Другой друг россиянки признался, что перед исчезновением она вела себя странно — блокировала контакты знакомых, начала переводить деньги с карты и намекала на скорый отъезд.

«Она пыталась перевести деньги с кредитки родителей, но банк заблокировал операцию», — рассказал он E1.ru.

По предварительным данным, девушка может находиться в Екатеринбурге, где живет ее подруга. Однако пока в городе студентку никто не видел.

Пропавшую разыскивает полиция и волонтеры двух поисково-спасательных отрядов. Родители девушки сильно переживают.

«Родные не спят, не едят, не находят себе места. Они просто хотят, чтобы их Вика вернулась домой», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Инсайдер Ura.ru сообщил, что по факту случившегося региональный следком возбудил уголовное дело об убийстве.

Ранее в Таиланде нашли пропавшую неделю назад журналистку из Ноябрьска (ЯНАО) Анну Суховенко.