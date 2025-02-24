«Украли»: в Таиланде нашли пропавшую неделю назад журналистку из России

В Таиланде нашли пропавшую неделю назад журналистку из Ноябрьска (ЯНАО) Анну Суховенко. Женщина должна была вылететь в Россию еще неделю назад, но перестала выходить на связь. Генеральный директор «МИГ ТВ» Максим Солодов рассказал журналистам Ura.ru, что произошло с их сотрудницей.

24 февраля в СМИ появилась информация об исчезновении 36-летней журналистки. О пропаже сообщил ее знакомый, с которым Анна должна была возвращаться в Россию из Паттайи.

«Выяснилось, что у журналистки украли телефон и деньги, поэтому она не смогла вернуться домой вовремя», — рассказал гендиректор.

Известно, что Анну нашли. На данный момент она находится в аэропорту Таиланда. Руководство помогает ей с покупкой билетов. Гендиректор выразил надежду, что в течение нескольких дней она будет дома. Там ее ждет 12-летняя дочь.

Журналистка отправилась в жаркую страну для празднования своего дня рождения.

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