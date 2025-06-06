Роды начались в квартире ее парня: 15-летняя петербурженка выбросила новорожденного младенца в окно

Петербургские правоохранители допрашивают 15-летнюю девушку, которая пыталась избавиться от новорожденного. Она родила младенца в квартире возлюбленного, а после выкинула его в окно, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Школьницу задержали, как стало известно о случившемся. На допросе несовершеннолетняя петербурженка рассказала, что ребенок появился на свет в квартире ее парня в Ленобласти. Испугавшись последствий, девушка замотала малышку в пакет и выбросила в окно. От всех следов она избавилась в уборной.

Младенца обнаружили на улице случайные прохожие. Они вызвали на место экстренные службы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает — он находится в больнице под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что жительница Казахстана выбросила младенца из окна поезда. Об этом узнал проводник, который сначала увидел кровь в туалете.