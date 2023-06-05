В Сочи мать неделю наблюдала, как избитая отчимом 7-летняя дочь умирала на глазах

В Сочи 31-летняя мать неделю наблюдала, как из ее дочери-первоклассницы уходит жизнь. Девочку сильно избил отчим: мужчина нанес ей не менее 15 ударов по голове и животу.

Ребенок несколько дней жаловался на сильную боль, но не смог добиться участия мамы. Родительница вызвала врачей, когда у 7-летней девочки началась предсмертная агония.

Врачи не смогли помочь ребенку – первоклассница умерла в машине скорой помощи. В отношении матери возбудили уголовное дело по двум статьям: неисполнение обязанностей по воспитанию и оставление в опасности.

Помимо этого, следователи заподозрили местного участкового в халатности. Выяснилось, что соседи часто жаловались на квартиру, которую снимали мать с девочкой и сожитель.

Собственники жилья писали заявления в полицию о возможном избиении ребенка. Из квартиры неоднократно слышались детские крики и плач. Но участковый не проверял обращения жителей, пишет сайт kp.ru.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае отчим изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах у его матери.