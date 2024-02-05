Вела откровенный ТикТок: родители рассказали об учительнице, обвиняемой в романе с 11-летним школьником

Учительница, которую обвинили в романе с 11-летним школьником, вела откровенный ТикТок. Стало также известно, что педагог приглашала других детей на ночевку.

Об этом сайту Kp.ru рассказали родители школьников.

По их словам, о ТикТоке педагога знали дети, но и это не все.

«Отправляла им в чат голосовые сообщения, в которых говорила, что они могут приехать к ней и остаться у нее с ночевкой», - сообщили родители.

Эту тему обсуждали на родительском собрании, но учитель говорила, будто ее неправильно поняли.

Сама педагог заявляет, что не хотела травмировать психику мальчика, а ухаживать за ней якобы начал он. Родители не верят преподавателю: им известно, что она предлагала переночевать у себя другим детям. Муж педагога, говорят взрослые, был с ребятами «чуть ли не другом» и играл с ними в видеоигры по Сети.

Ранее бывшая ученица рассказала, что о романе учителя и мальчика знал весь класс. Подробнее читайте здесь.