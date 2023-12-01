Вел скрытный образ жизни: отец нашел труп 16-летнего сына в коммунальной квартире

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти 16-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Труп ученика восьмого класса обнаружил отец. Школьник, по словам знакомых и родных, вел скрытный образ жизни и почти не ходил на уроки, передает Kp.ru.

Труп несовершеннолетнего был обнаружен накануне, 10 ноября. Страшную находку сделал отец школьника в одной из комнат коммунальной квартиры на Обводном канале.

По словам близких, подросток состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних. Несмотря на это, а также на проблемы в учебе (мальчик оставался на второй год), конфликтов в семье не было.

Также в ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что у восьмиклассника недавно умерла мать, которая страдала от онкологического заболевания. А последние две недели юноша не появлялся в школе на уроках.

Ранее в Мурманской области обнаружили мертвой 15-летнюю девочку. По предварительной версии, она совершила суицид.