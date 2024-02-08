Вел себя хорошо: блогера Решетняка, на стриме у которого погибла девушка, перевели на исправительные работы

Суд удовлетворил ходатайство защиты блогера Стаса Reeflay Решетняка, на стриме у которого погибла девушка, о переводе в исправительный центр. Половину назначенного срока он уже отбыл в колонии, передает Telegram-канал Baza.

Прокуратура пыталась оспорить решение инстанции, но ей было отказано. Все дело в том, что у заключенного были хорошие отношения с администрацией. За время отбывания наказания он получил 18 поощрений, а также обучился на швею и повара.

Всего молодого человека приговорили к шести годам колонии. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девушки, которая была вместе с ним на стриме. Решетняк поссорился с подругой, а после выгнал ее на мороз. Через некоторое время гостья скончалась от переохлаждения.

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