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Опубликовано 08 февраля 2024, 15:43
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Вел себя хорошо: блогера Решетняка, на стриме у которого погибла девушка, перевели на исправительные работы

Виновный в гибели девушки блогер Reeflay попал из колонии в исправительный центр .
Вел себя хорошо: блогера Решетняка, на стриме у которого погибла девушка, перевели на исправительные работы

© Freepik

Суд удовлетворил ходатайство защиты блогера Стаса Reeflay Решетняка, на стриме у которого погибла девушка, о переводе в исправительный центр. Половину назначенного срока он уже отбыл в колонии, передает Telegram-канал Baza.

Прокуратура пыталась оспорить решение инстанции, но ей было отказано. Все дело в том, что у заключенного были хорошие отношения с администрацией. За время отбывания наказания он получил 18 поощрений, а также обучился на швею и повара.

Всего молодого человека приговорили к шести годам колонии. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью девушки, которая была вместе с ним на стриме. Решетняк поссорился с подругой, а после выгнал ее на мороз. Через некоторое время гостья скончалась от переохлаждения.

Ранее стало известно, с кем в СИЗО сидит блогер Елена Блиновская. Оказалось, что королеву марафонов находится в камере с кандидатом и доктором наук.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
блогер
тюрьма