Кандидат и доктор наук: с кем блогер Елена Блиновская сидит в СИЗО

Сокамерницами Елены Блиновской в СИЗО-6 являются ученые. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Блиновская содержится в четырехместной камере. У нее есть две соседки: доктор наук и кандидат наук, которые впервые попали в места лишения свободы.

Источник издания добавил, что часто соседей подбирают так, чтобы у сокамерников не возникало конфликтов.

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Елену Блиновскую из-за нарушений условий домашнего ареста. Королева марафонов пробудет под стражей до 26 апреля. В деле блогера также появилось два новых эпизода по статье о неправомерном обороте средств платежей. По ней блогеру грозит до 16 лет колонии.

Сейчас блогер находится в СИЗО № 6 «Печатники».

Ранее Елена Блиновская запросила разрешение на звонки и свидания в СИЗО. Ответ следователь должен будет дать на этой неделе. Однако адвокат блогера считает, что королеве марафонов будет отказано общаться и видеться с родными, пока она находится в камере.