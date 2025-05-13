«Вел себя как дикарь»: дебошир избил пенсионера-добровольца в волонтерском центре СВО

Пьяный мужчина ворвался в волонтерский центр в Подмосковье, где собирают гуманитарную помощь бойцам СВО, и избил пенсионера-добровольца. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в Протвино. В этом центре в основном работают пенсионеры – они плетут сети и собирают помощь для российских бойцов. Внезапно туда ворвался неадекватный дебошир, который был пьян и «вел себя как дикарь». Мужчина начал материть добровольцев, а одного из пенсионеров избил на улице.

Пострадавшего увезли в больницу, где у него выявили закрытую черепно-мозговую травму.

Волонтеры обратились с заявлением в полицию.

Ранее в московском метро 62-летний пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей ногу. После случившегося женщине диагностировали открытый перелом голени. При этом пострадавшая, предположительно, также находилась в состоянии алкогольного опьянения.