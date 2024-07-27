Компьютерный гений: в России бесследно исчез 15-летний израильский вундеркинд

В России разыскивают 15-летнего гражданина Израиля, который тайно сбежал из дома в Москву. По словам родителей юноши, их сын — компьютерный гений. Подростка могли заманить в чужую страну неизвестные, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, несовершеннолетний действительно прилетел во Внуково из Тбилиси. Но при этом в московскую полицию еще до сих пор никто не обращался. Поисками мальчика занимаются МИД, Интерпол и израильские правоохранители.

Близкие школьника считают, что тот мог пойти на поводу у неизвестных. Как стало известно, перед побегом подросток пытался выяснить, как несовершеннолетнему покинуть Израиль.

По телефону до юноши не дозвонится. Лишь один раз за него ответили странный мужчина и пожилая женщина.

Ранее россиянка обратилась к участникам шоу «Битва экстрасенсов», чтобы разыскать дочь. Девочка пропала 15 лет назад.