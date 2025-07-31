Ведется расследование смерти женщины, к которой было приклеено 26 iPhone

В Бразилии проходит расследование смерти 20-летней женщины, к телу которой было приклеено 26 новых iPhone. Все произошло во время поездки автобуса из Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу, сообщает Mirror.

По данным Военной полиции, пассажирка почувствовала себя плохо, после чего водитель остановил автобус у придорожного кафе.

«На момент прибытия медиков пострадавшая была в сознании, но страдала от одышки и явных признаков дыхательного расстройства», — отмечается в отчете.

Вскоре у нее начались судороги, затем произошла остановка дыхания и сердца. Медики 45 минут пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось.

При осмотре тела медики и полиция обнаружили несколько плотно упакованных пакетов, прикрепленных к телу под одеждой. В них находились 26 iPhone, аккуратно зафиксированных скотчем.

Служебная собака не обнаружила ничего странного, но в вещах погибшей нашли несколько бутылок алкоголя. Все телефоны изъяты и переданы в Федеральную налоговую службу для проверки на контрабанду или уклонение от пошлин.

Следствие ждет результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить могло ли ношение большого количества электроники повлиять на здоровье или смерть связана с другими причинами — стрессом, аллергией, алкоголем или скрытыми болезнями.

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