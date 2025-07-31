«Не думала, что стану вдовой»: жена рассказала подробности гибели мужа после КТ

Жена жителя Химок, скончавшегося после компьютерной томографии (КТ), рассказала о претензиях к московской клинике. Она сообщила, что введение контрастного раствора во время процедуры КТ коронарных артерий могло стать причиной смерти супруга. Подробности приводит 360.ru.

По словам Ирины, муж тщательно следил за здоровьем и регулярно посещал поликлинику для анализов. Направление в частный медцентр Москвы он получил от кардиолога, который порекомендовал ему это обследование.

«Я ему говорила: зачем тебе это? Процедура достаточно тяжелая. Я сама медицинский работник и понимаю, как это работает», — поделилась женщина.

Она забеспокоилась, когда вечером муж не вернулся домой. При этом название клиники, где проводили КТ, ей не было известно. Ирина обратилась в городскую поликлинику и узнала, где именно проходил обследование ее супруг.

«Я позвонила туда, спросила, был ли у них мой муж. Десять минут молчания в трубке — и сброс. Я набрала еще раз и мне сказали: „Пациент принял процедуру, его увезли на скорой в Боткинскую клинику“», — добавила она.

По словам вдовы, после введения контраста у мужчины начался анафилактический шок. Действия врачей клиники остаются неизвестными. Реанимацию проводила бригада скорой помощи, после чего пациента ввели в искусственную кому и доставили в Боткинскую больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

«Я не знаю, оказали ему в клинике помощь или нет до приезда скорой. Мой муж, крепкий и здоровый человек, работал сутки через двое. Не курил. Я никогда не думала, что стану вдовой», — поделилась собеседница издания.

Она обратилась в Следственный комитет, чтобы выяснить, были ли предприняты необходимые меры в частном медцентре.

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