Вечеринка в Букингемском дворце закончилась дебошем и потасовкой

Рождественская вечеринка для персонала Букингемского дворца, официальной резиденции британского монарха, закончилась потасовкой. По данным газеты The Sun, за неподобающее поведение и дебош была арестована одна из горничных.

Как пишет издание, вечером во вторник, 10 декабря, сотрудники дворца собрались на вечеринку в самой резиденции. После ее завершения около 50 человек захотели продолжить веселье и отправились в местный паб. В заведении 24-летняя девушка начала крушить посуду и попыталась избить менеджера.

Для усмирения буйствующей горничной был вызван наряд полиции. Королевскую прислугу арестовали за появление в общественном месте в нетрезвом виде, нарушение порядка и порчу имущества. Она была оштрафована и провела ночь в камере, после чего ее отпустили.

Ранее разъяренный турист из России в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на одном из курортов Таиланда. Сдержать его пытались сразу семеро полицейских, однако им это не удалось.