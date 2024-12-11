Семь полицейских не могли угомонить его: русскоговорящий турист устроил дебош в таиландском отеле

Русскоговорящий турист устроил дебош в одном из отелей Таиланда. Угомонить мужчину пытались семь полицейских, однако тот разметал их и продолжил буянить.

Кадры дебоша оказались в Сети, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах видно, как мужчина без верхней одежды бросается на таиландских полицейских.

Из-за своих огромных габаритов турист представлял настоящую угрозу для стражей порядка. Даже всемером они не смогли остановить мужчину, который размахивал руками и кричал что-то невнятное.

За происходящим со стороны наблюдали дети и жена дебошира. Они плакали и просили того остановиться, но глава семейства никак не реагировал на мольбы. Что стало причиной конфликтной ситуации, пока не известно.

Ранее в Череповце турист из Петербурга укусил полицейского за ногу. Он нанес травму сотруднику органов во время задержания.