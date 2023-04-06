Вечеринка с ножевыми ранениями: житель Томска проснулся в окружении трупов

Житель Томска решил устроить вечеринку, а на утро проснулся в окружении трупов. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, 50-летний мужчина вместе с братом и их другом распивали алкогольные напитки в одной из квартир на улице Интернационалистов. Источник сообщает, что все вроде было спокойно, и вся компания мирно уснула.

Но утром житель проснулся и увидел мертвого родственника с тремя ножевыми ранениями и товарища – с 15 ножевыми ранениями.

Сейчас мужчина задается вопросом, каким образом он остался жив. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку произошедшего.

Подчеркивается, что мужчина был неоднократно судим, как и его брат.

Ранее мы писали о том, что в московской квартире случайно нашли мумию 86-летней женщины: мертвая старушка затопила соседей.

По данным источника, пенсионерка умерла еще полтора года назад, но об этом никто не знал. Соседи были уверены, что она продолжала жить в квартире, просто стала реже выходить из нее. В один момент соседи решили прийти в гости к старушке – она стала их затапливать. Жильцы поднялись наверх, но никто не открыл дверь. Когда дверь открыли, то внутри нашли мумифицированное тело.