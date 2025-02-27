Вдову миллионера поймали на краже еды в супермаркете

Вдову российского коллекционера произведений искусства и антиквара Феликса Копелевича 63-летнюю Ирину Копелевич поймали на краже продуктов в супермаркете. Об этом пишет Regnum.

19 февраля в полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из московских торговых центров. Мужчина рассказал правоохранителям, что в продуктовом гипермаркете охрана задержала женщину, пытавшуюся вынести неоплаченные продукты мимо кассы. Задержанной оказалась 63-летняя Ирина Копелевич.

Уточняется, что охранники торгового зала увидели, как прилично одетая женщина складывает в личную сумку продукты, после чего пытается выйти из супермаркета, не заплатив. На выходе она была задержана — при себе у пенсионерки обнаружили товары общей стоимостью 7458 рублей.

Сейчас сотрудники полиции организовали проверку по факту произошедшего.

Феликс Копелевич — известный российский коллекционер произведений искусства, один из старейших российских экспертов антикварных вещей. Мужчина ушел из жизни 18 января 2021 года.

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