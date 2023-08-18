Вдовец предстанет перед судом за то, что довел своих детей до ожирения

В Ростовской области 43-летний мужчина ушел в запой после смерти супруги и довел детей до ожирения. Против него уже возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Житель города Зверево работал на заводе. Вместе с женой он воспитывал дочь и сына, однако в прошлом году его возлюбленная скончалась. Травмирующее событие отразилось на образе жизни мужчины. У него появилась алкогольная зависимость, что привело к разладу в отношениях с детьми.

Отец не следил за здоровьем подростков, и за полтора года они стали весить больше 100 килограммов. Это серьезно сказалось на их психике. Так, девочка хотела совершить суицид перед школьным экзаменом, а ее брат решил уйти из дома. Такой поступок мальчика связан с тем, что мужчина избил его, будучи пьяным.

Однако выпускница взяла себя в руки, поступила в колледж и переехала в общежитие. Юноша последовал ее примеру. Детям сейчас необходима помощь психиатра. Подростков отдали на попечение бабушке, а против отца возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что пьяный москвич избил до смерти свою возлюбленную и оставил ее тело в кровати, накрыв одеялом.