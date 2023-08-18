Избил до смерти и уложил «спать»: москвича подозревают в убийстве своей возлюбленной

Жителя столицы обвиняют в том, что он, будучи в нетрезвом состоянии, избил до смерти свою девушку и оставил ее тело в кровати, накрыв одеялом. Затем он ушел в соседнюю комнату, чтобы продолжить пить. Об этом сообщает Life.ru.

На лице погибшей нашли гематомы и синяки, также у нее обнаружили переломы ребер. Труп заметила знакомая пары, когда пришла к ним в гости. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сказал, что его возлюбленная спит. Как только девушка приподняла одеяло, то сразу все поняла и вызвала полицейских.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что мужчина уже был судим за кражу и применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее мы писали, что барменша, которую зверски избил начальник в кафе на Камчатке, до сих пор не рассказала родственникам о случившемся. Близкие узнали про нападение из новостей. Сама девушка помнит, что с ней произошло, но пока не может поговорить с семьей из-за травм.