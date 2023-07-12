Вдове и сыну советского спортсмена Сергея Гимаева угрожает по телефону неизвестный

Вдове и сыну советского хоккеиста Сергея Гимаева пришли угрозы от неизвестных людей. Как сообщает Пятый канал, сразу же после подозрительного звонка Наталья Гимаева обратилась в полицию.

Пока женщина находилась на даче, с ней по телефону связался незнакомый мужчина и спросил, является ли Сергей Сергеевич Гимаев ее сыном. Наталья утвердительно ответила на вопрос, после чего мужчина стал угрожать: либо Гимаев-младший перезвонит, либо их обоих зарубят топором.

Наследник знаменитого хоккеиста сейчас работает спортивным комментатором. Так что его могут преследовать из-за работы. С произошедшей ситуацией сейчас разбирается полиция.

Напомним, что Сергей Гимаев, бывший защитник ЦСКА, а также ведущий популярного спортивного канала, умер от сердечного приступа в 2017 году. Во время ветеранского матча в Туле ему резко стало плохо, он потерял сознание.

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