Москвичка через шесть лет после смерти мужа узнала, что он жив и скрывается

Жительница Москвы шесть лет думала, что ее муж умер от панкреатита, но он оказался жив. Все это время супруг скрывался от женщины, а правда стала известна лишь тогда, когда ей понадобилось свидетельство о его смерти. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, женщина пыталась получить документы в ЗАГСе, но выяснилось, что ее муж выжил. Есть версия о том, что подстроить его «смерть» помогли родственники. Сейчас полицейские разбираются в случившемся и определяют местоположение «умершего».

49-летняя москвичка рассказала, что в марте 2016 года вышла замуж в Зеленокумске (Ставропольский край). Прошло всего три месяца, и ее супруг оказался в больнице с панкреатитом. Ей сообщили, что ему провели операцию, но его состояние ухудшается, поэтому необходимо перевезти пациента в Ставрополь. После этого связь с ним пропала, а однажды трубку взяла неизвестная женщина и сообщила, что мужчина умер.

Супруга рассказала, что семья мужа не стала называть ей дату и место похорон. Тогда она вернулась в Москву, а в 2019 году решила получить свидетельство о смерти, но его в базе не оказалось. Женщина еще раз связалась с родственниками «погибшего», которые снова ничего ей не сказали.

СМИ пишут, что мужчина исчезал и раньше, подобная история уже случалась с его бывшей женой. На данный момент проводится проверка.

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