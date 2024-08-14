Вдова зампреда «Зова народа» боится, что убийца мужа может навредить ей и детям. Об этом сообщает Газета.Ru.

Дмитрий Матвеев, обвиняемый в убийстве зампреда «Зова народа» Антона Еговцева, подписал контракт и отправляется в зону СВО. Екатерина Еговцева считает, что Дмитрий может вернуться из зоны боевых действий и навредить ей и детям. Вдова опасается за свою жизнь, поэтому намерена подать ходатайство о повторной проверке психического состояния Матвеева.

«У него проблемы со зрением, он может вообще не разглядеть человека и выстрелить в нашего. Я еще опасаюсь, что у этого человека высшее медицинское образование. Я боюсь, что его могут отправить не куда-либо, а чисто спасать раненых», — высказалась Екатерина.

Вдова предполагает, что отправке на фронт Дмитрия поспособствовала его мать. Также Екатерина отметила, что ее не ознакомляли с документами и долгое время не признавали потерпевшей. По мнению вдовы, дело могут закрыть, если Матвеев вернется героем России.

«Он может вернуться героем России и жить заново, и дело закроется. Я считаю, это несправедливо: убить человека, оставить ребенка без папы и финансового существования», — резюмировала Екатерина.

Ранее сообщалось, что соседи погибшего зампреда «Зова народа» видели его жену в машине убийцы. Подробности читайте в этой новости.