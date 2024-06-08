Shot: соседи погибшего зампреда «Зова народа» видели его жену в машине убийцы

Соседи погибшего зампреда «Зова народа» Антона Еговцева рассказали, что часто видели его жену Екатерину в автомобиле убийцы Дмитрия Матвеева. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, некоторые даже замечали целующихся девушку и убийцу ее мужа. Кроме того, Матвеев якобы несколько раз оставался ночевать в доме брата Екатерины, живущего рядом с семьей Еговцевых.

Как рассказала в беседе с Shot вдова Еговцева, консьержка пропустила убийцу в подъезд под видом курьера и даже назвала ему номер квартиры. При этом с собой у него была коробка с двумя ножами.

По словам женщины, Матвеев мог сам себе нанести ранение ножом, чтобы сделать видимость самообороны и смягчить свою вину.

«Один нож я знаю – это нож Матвеева с деревянной ручкой. Он всегда лежал в машине у него. Второй нож был куплен специально для этих целей. Два ножа он пронес в качестве того, что была типа самооборона», - сказала Екатерина в беседе с Telegram-каналом Shot.

Она также уточнила, что после убийства Матвеев сел в машину и самостоятельно отправился в травмпункт, где обратился за помощью.

Ранее стало известно, что зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев был убит при выходе из дома в Подмосковье. Ему нанесли ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Нападение на 37-летнего мужчину совершил поклонник его жены, который был знаком с ней с детства. До убийства от злоумышленника в адрес зампреда движения поступали многочисленные угрозы.