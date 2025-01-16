Вдова умершего пациента клиники Хайдарова собирается судиться с Собчак: подробности

Вдова пациента клиники хирурга Тимура Хайдарова, который умер после операции по уменьшению желудка, подала иск в суд на журналистку Ксению Собчак. После новостей о кончине мужчины она выпустила ролик, в котором с врачами обсуждала произошедшее. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По данным источника, супруга умершего считает, что медицинские документы, которые распространяли в СМИ, являются поддельными. Из-за этого она пообещала подать в суд на все издания и порталы, которые использовали данные скриншоты.

Ксения Собчак же публиковала в Сети видеоматериал, в котором раскрывала подробности смерти пациента Хайдарова. В ролике она вместе с хирургами обсуждала бариатрическую операцию по уменьшению желудка.

Напомним, что пациенту клиники стало плохо после операции в феврале 2024 года. Он впал кому, а после скончался. После случившегося было возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг. Хирургов, которые проводили вмешательство, поместили под домашний арест.

Ранее к Ксении Собчак обратились с просьбой расследовать смерть бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы.