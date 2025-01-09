«Не молчите!»: россияне обратились к Собчак с просьбой расследовать смерть экс-мужа Седоковой

Пользователи Сети активно пишут журналистке Ксении Собчак с просьбой разобраться в смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Они считают, что именно телеведущая может докопаться до правды. Об этом узнал портал «Страсти».

Бывший муж певицы Анны Седоковой скончался еще в середине декабря, однако его смерть обсуждают до сих пор. Многие винят в случившемся экс-солистку «ВИА Гры» и считают, что именно она довела спортсмена до самоубийства. Сама же артистка попала в больницу с нервным срывом и пока отказывается давать комментарии.

Тем временем россияне обратились к Собчак и попросили ее провести журналистское расследование, веря, что она узнает — кто на самом деле виноват.

«Немереное количество людей хотят добиться справедливости по трагедии Яниса», - сообщила правозащитница Светлана Грачева, которая следит за ситуацией.

Отметим, что в социальных сетях Собчак действительно многие требуют проведения расследования. Но Ксения Анатольевна пока не отвечает пользователям.

«Просим подключиться и разобраться в смерти Яниса Тиммы. Тысячи людей взбудоражила эта трагедия. Вы как мама, дочь, женщина сможете посодействовать и внести ясность», «Ксения, вы всегда за правду. Не молчите!», «Невозможно не разобраться и замять это загадочное дело, это был человек с большой буквы и с большой душой! Он достоин того, чтобы мы все знали правду», - пишут в комментариях неравнодушные.

Ранее в Москве возложили цветы и зажгли свечи в память о Янисе Тимме.